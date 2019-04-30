Николая Баскова смутило неожиданное признание возбужденной поклонницы. Певец стал жертвой розыгрыша участников популярного шоу на YouTube-канале.

Николая Баскова смутило неожиданное признание возбужденной поклонницы.Певец стал жертвой розыгрыша участников популярного шоу на YouTube-канале.Желание быть ближе к молодежной аудитории сыграло злую шуткус . Певец не только стал жертвой розыгрыша в модном YouTube-шоу, но еще и "засветил"свой номер телефона.В популярном юмористическом шоу на столе лежат три карточки:"Звезда", "Комментарий" и "Наказание". Двоеучастников по очереди вытягивают "звезду", которой должны написать глупыйили оскорбительный комментарий под последним постом в Instagram. Если участниксоглашается опубликовать свой комментарий, он получает балл. Если нет – егождет наказание.Участнице шоу выпала карточка с именемКомментарий же был следующим: "Когда вас облило экскрементами в клипе"Ибица", я сначала смеялась. А потом поняла, что возбуждаюсь. Спасибовам за это чувство".Позже выплеснул свое возмущение на странице в Instagram. "Огромное "спасибо"за мой сумасшедший день всем редакторам программы, которые засветили мойтелефон в эфире и пусть этот треш вы тоже когда нибудь испытаете, когда явыложу ваши личные номера", – возмутился Николай (орфография и пунктуация оригинала– Прим. ред). Подписчики пришли в ужас и поддержали травмированного артиста вкомментариях.