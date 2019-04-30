Николая Баскова смутило неожиданное признание возбужденной поклонницы.
Певец стал жертвой розыгрыша участников популярного шоу на YouTube-канале.
Николая Баскова смутило неожиданное признание возбужденной поклонницы.
Певец стал жертвой розыгрыша участников популярного шоу на YouTube-канале.
Желание быть ближе к молодежной аудитории сыграло злую шутку
с . Певец не только стал жертвой розыгрыша в модном YouTube-шоу, но еще и "засветил"
свой номер телефона.
В популярном юмористическом шоу на столе лежат три карточки:
"Звезда", "Комментарий" и "Наказание". Двое
участников по очереди вытягивают "звезду", которой должны написать глупый
или оскорбительный комментарий под последним постом в Instagram. Если участник
соглашается опубликовать свой комментарий, он получает балл. Если нет – его
ждет наказание.
Участнице шоу выпала карточка с именем
Комментарий же был следующим: "Когда вас облило экскрементами в клипе
"Ибица", я сначала смеялась. А потом поняла, что возбуждаюсь. Спасибо
вам за это чувство".
Позже выплеснул свое возмущение на странице в Instagram. "Огромное "спасибо"
за мой сумасшедший день всем редакторам программы, которые засветили мой
телефон в эфире и пусть этот треш вы тоже когда нибудь испытаете, когда я
выложу ваши личные номера", – возмутился Николай (орфография и пунктуация оригинала
– Прим. ред). Подписчики пришли в ужас и поддержали травмированного артиста в
комментариях.