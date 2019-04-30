Марию Порошину приняли за сестру ее собственной старшей дочери. Снимок звездного семейства бурно обсуждают в Сети.

Марию Порошину приняли за сестру ее собственной старшей дочери. Снимок звездного семейства бурно обсуждают в Сети.На фотографии, опубликованной в Instagram, запечатлена со своей мамой и старшей дочерью. Актриса и ее дочь, 23-летняя Полина Куценко, в одинаковых голубых платьях. Бабушка Полины – Наталия Красноярская – посередине.Подпись к снимку лаконичная: "Семья". Однако поклонники не стали сетовать на недостаток информации – звездной семейство им хорошо известно. Зато восхищенные комментарии посыпались градом.По мнению поклонников , прекрасны все три женщины, запечатленные на снимке. А две девушки в голубом – ну прямо сестры."Глядя на фото, можно подумать что это две дочки(в голубом) одной мамы(та,что посередине). У Марии практически не видна разница в возрасте со своей дочей. Сестры, да и только", – пишут пользователи.Недавно 45-летняя родила пятого ребенка – мальчика. Имени отца актриса до сих пор не раскрыла. Кроме старшей Полины, которая родилась от Гоши Куценко, у актрисы трое детей от актера Ильи Древнова. Дочерей зовут Серафима, Аграфена и Глафира, напоминает Passion.ru.