Даже накануне майских праздников звезды не дают нам отдохнуть без новых скандалов и разоблачений. Дни.ру собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 апреля 2019 года.

Даже накануне майских праздников звезды не дают нам отдохнуть без новых скандалов и разоблачений. "Дни.ру" собрали последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 апреля 2019 года.Ани Лорак буквально взбесила фанатов новым сценическим образом. Певица получила бурю гневных комментариев в своем Instagram.Возмущенные отзывы поклонники оставляли Лорак на ее страничке в Instagram, где она разместила видео с отрывком выступления на концерте в Германии. На кадрах Ани показывается в белом оверсайз пальто с бахромой. "Опять эта ненормальная старуха в труселях! Стыдобище!", – отметил один из комментаторов.Материал дополняется.Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 30 апреля 2019 года, читайте в и специальных .