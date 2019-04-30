Росгвардия советует перед отъездом из дома на майские праздники наладить хорошие отношения с соседями и позаботиться об охране квартиры.

Владельцам жилья стоит установить технические средства охраны или же воспользоваться услугами профессиональных организаций, сообщил "Интерфаксу" старший инспектор по особым поручениям Главного управления вневедомственной охраны Росгвардии Геннадий Белокопытов.Он также не рекомендовал оставлять ключи под ковриком или в почтовом ящике и обратить внимание на укрепление дверей и форточек. На время отъезда можно оставить в квартире негромко включенное радио – это создаст эффект присутствия.Кроме того, следует с осторожностью делиться своими планами на майские праздники в соцсетях – злоумышленники через них могут узнать, на какой срок хозяева покинут свои квартиры."И самое важное, наверное, это дружить с соседями, они всегда могут заметить что-то подозрительное, в нужный момент поднимут тревогу, с ними можно договориться, чтобы они иногда заходили в квартиру и включали свет", - отметил Белокопытов.