В середине апреля военные Судана отправили в отставку правительство Омара аль-Башира, тем самым предотвратив радикальный сценарий цветной революции, к которой вели республику западные провокаторы. Работающие в Африке российские журналисты вскрыли многочисленные факты западного вмешательства во внутренние дела Судана. Подробности в материале ФАН.

В середине апреля военные Судана отправили в отставку правительство Омара аль-Башира, тем самым предотвратив радикальный сценарий "цветной революции", к которой вели республику западные провокаторы. Работающие в Африке российские журналисты вскрыли многочисленные факты западного вмешательства во внутренние дела Судана. Подробности в .Изначально люди вышли на улицы в знак протеста против повышения цен на хлеб. Под чутким руководством западных подстрекателей, специалистов из США, Британии и других стран, митинги быстро приобрели радикальный характер. Первая волна погромов прокатилась по республике в декабре 2018 года. Правительство аль-Башира не сделало никаких стабилизирующих ситуацию шагов, что только усилило протестные настроения в обществе.В апреле в Судане вновь вспыхнули стихийные митинги. ФАН доказал, что западные фонды, СМИ и специалисты, работающие в африканской республике, оказывали лидерам протеста мощную финансовую, информационную и техническую поддержку, подталкивая суданцев к насильственному свержению власти. В последний момент военным удалось сорвать план Запада. Омар аль-Башир был отстранен от власти, а управление государством взял на себя Военный совет.Одной из ключевых политических сил, которая стояла за организацией протестов в Судане, была партия "Суданского конгресса". Само название фракции говорит о ее прозападной направленности. В числе координаторов партии числятся такие фонды, как Westminster Foundation for Democracy и Conflict Dynamics International. Первую финансирует Великобритания, вторую – США.Управляли "Суданским конгрессом" из-за рубежа. Например, среди администраторов официальной группы партии в Facebook пятеро из Великобритании, трое из Франции, трое из Саудовской Аравии, один из Австралии, один из Ирландии и один аноним.Аналогичная ситуация с группой оппозиционной партии "Умма", также стоявшей у истоков протестов в Судане. В числе администраторов паблика сразу двенадцать человек из Саудовской Аравии, трое из США, один из Великобритании, а также модераторы, скрывшие свое местоположение.Стоит отметить, что глава партии "Умма" Садык аль-Махди учился в Оксфордском университете, а после обучения долгое время жил Великобритании. В марте 2018 года, как раз перед второй волной протестов, аль-Махди летал во Францию, при этом во время декабрьских демонстраций он фактически возглавлял протесты.В настоящий момент готовит продолжение громкого расследования о том, что ответственность за попытку устроить революцию в Судане лежит на плечах Запада. С полной версией первой части расследования можно ознакомиться .