Руководство сборной Канады во главе с главным тренером Аленом Виньо определилось с составом национальной команды на чемпионат мира по хоккею с шайбой, который пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. Об этом сообщил официальный сайт кленовых листьев.

Руководство сборной Канады во главе с главным тренером Аленом Виньо определилось с составом национальной команды на чемпионат мира по хоккею с шайбой, который пройдет в Словакии с 10 по 26 мая. Об этом сообщил официальный сайт "кленовых листьев".Вратарская линия представлена Маккензи Блэквудом ("Нью-Джерси Дэвилз"), Мэттом Мюрреем ("Питтсбург Пингвинз") и Картером Хартом ("Филадельфия Флайерз"). В защите сыграют Данте Фаббро ("Нэшвилл Предаторз"), Дарнелл Нерс ("Эдмонтон Ойлерз"), Ши Теодор ("Вегас Голден Найтс"), Дэймон Северсон ("Нью-Джерси Дэвилз"), Трой Стечер ("Ванкувер Кэнакс"), Брэндон Монтур ("Баффало Сейбрз") и Тома Шабо ("Оттава Сенаторз").В линии нападения выступят Шон Кутюрье ("Филадельфия Флайерз"), Адам Энрике ("Анахайм Дакс"), Дилан Стром ("Чикаго Блэкхоукс"), Кайл Террис ("Нэшвилл Предаторз"), Джон Таварес ("Торонто Мэйпл Лифс"), Мэтью Джозеф ("Тампа-Бэй Лайтнинг"), Сэм Райнхарт ("Баффало Сейбрз"), Антони Манта ("Детройт Ред Уингз"), Тайлер Бертуцци ("Детройт Ред Уингз"), Марк Стоун ("Вегас Голден Найтс"), Энтони Сирелли ("Тампа-Бэй Лайтнинг") и Джонатан Маршессо ("Вегас Голден Найтс").Напомним, что сборная Канады попала в группу А. Ее соперниками на чемпионате мира станут команды Великобритании, Германии, Дании, Словакии, США, Финляндии и Франции.