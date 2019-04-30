Темнокожий форвард французского футбольного клуба Париж Силла Вамангитука попал в сферу интересов ведущих клубов из чемпионатов Англии, Испании, Италии и Шотландии. Ливерпуль, Барселона, Фиорентина и Селтик ведут борьбу за 19-летнего нападающего.

Темнокожий форвард французского футбольного клуба "Париж" Силла Вамангитука попал в сферу интересов ведущих клубов из чемпионатов Англии, Испании, Италии и Шотландии. "Ливерпуль", "Барселона", "Фиорентина" и "Селтик" ведут борьбу за 19-летнего нападающего.При этом "Селтик" хоть и стоит последним в этом ряду, но сделал наиболее конкретное предложение руководству "Парижа": источник в издании Le Parisien сообщает, что шотландский клуб готов выложить за игрока 5 млн евро.Однако, как считают эксперты, этого может оказаться мало именно в силу того, что конкурентов у "Селтика" достаточно и все они – финансово обеспечены весьма неплохо. "Париж" выступает во французской Лиге 2 и Вамангитука провел за него 29 матчей и забил 9 голов.