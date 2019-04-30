Один из близких друзей певца, продюсер
Андрей Разин, пролил свет на его недуг. По его словам, Андрей Губин страдает
серьезными проблемами с психикой, которые и привели
к затворничеству.
Один из близких друзей певца, продюсер
Андрей Разин, пролил свет на его недуг. По его словам, Андрей Губин страдает
серьезными проблемами с психикой, которые и привели
к затворничеству.
Разин рассказал, что
артисту мерещится, что у него постоянно чешется и болит лицо.
Медицина, к сожалению, не помогла.
Кроме того, Андрей Губин стал агрессивен и подозрителен, бросаясь ругаться
с теми, кто ему хочет помочь. ""У Андрея серьезные проблемы с психикой… Мы его водили
по врачам, они ничего не нашли. Разговаривать с ним стало
тяжело, он на всех нападает. Даже на меня тяжело реагирует, хотя
он мой друг, я его всегда поддерживал", – цитирует Разина сайт
По мнению продюсера,
Андрей Губин не виноват в своем недуге, и осуждать его поэтому нельзя, ведь
это настоящее несчастье. При этом друг исполнителя заверил, что тот не употреблял
наркотики и не делал пластических операций. Разин сожалеет, что некогда
жизнелюб, красивый и талантливый певец ушел в себя и никого не хочет
видеть.
В свою очередь знакомый телеведущий Леонид Закошанский
отмечает, что в последнее время даже близкие люди не могут понять,
что происходит с исполнителем. По его словам, артист – человек "со своими
тараканами". "Губин мне говорил, что у него постоянно болит лицо,
и людям, которые с этим не сталкивались, его проблему
не понять", – поделился ведущий.
Закошанский также рассказал, что в настоящее время занимается
только своим здоровьем и сильно потратился на врачей. Певец наблюдался
во многих клиниках, где проходил различные обследования.