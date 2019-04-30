Один из близких друзей певца, продюсер Андрей Разин, пролил свет на его недуг. По его словам, Андрей Губин страдает серьезными проблемами с психикой, которые и привели к затворничеству.

Один из близких друзей певца, продюсерАндрей Разин, пролил свет на его недуг. По его словам, Андрей Губин страдаетсерьезными проблемами с психикой, которые и привелик затворничеству.Разин рассказал, чтоартисту мерещится, что у него постоянно чешется и болит лицо.Медицина, к сожалению, не помогла.Кроме того, Андрей Губин стал агрессивен и подозрителен, бросаясь ругатьсяс теми, кто ему хочет помочь. ""У Андрея серьезные проблемы с психикой… Мы его водилипо врачам, они ничего не нашли. Разговаривать с ним сталотяжело, он на всех нападает. Даже на меня тяжело реагирует, хотяон мой друг, я его всегда поддерживал", – цитирует Разина сайтПо мнению продюсера,Андрей Губин не виноват в своем недуге, и осуждать его поэтому нельзя, ведьэто настоящее несчастье. При этом друг исполнителя заверил, что тот не употреблялнаркотики и не делал пластических операций. Разин сожалеет, что некогдажизнелюб, красивый и талантливый певец ушел в себя и никого не хочетвидеть.В свою очередь знакомый телеведущий Леонид Закошанскийотмечает, что в последнее время даже близкие люди не могут понять,что происходит с исполнителем. По его словам, артист – человек "со своимитараканами". "Губин мне говорил, что у него постоянно болит лицо,и людям, которые с этим не сталкивались, его проблемуне понять", – поделился ведущий.Закошанский также рассказал, что в настоящее время занимаетсятолько своим здоровьем и сильно потратился на врачей. Певец наблюдалсяво многих клиниках, где проходил различные обследования.