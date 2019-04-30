Сестра Элины Быстрицкой болезненно отреагировала на вопросы о наследстве актрисы. Софья Шегельман потребовала оградить ее от назойливых журналистиов.

Сестра Элины Быстрицкой болезненно отреагировала на вопросы о наследстве актрисы. Софья Шегельман потребовала оградить ее от назойливых журналистиов.Тема наследства для Элины – Софьи Шегельман – оказалась болезненной. Свои притязания на квартиру и имущество звезды "Тихого Дона" ей придется отстаивать в суде.Нервно отреагировала родственница скончавшейся великой актрисы на попытку журналиста выведать ее планы. Правда, и время для такого вопроса было выбрано не совсем удачное – во время прощания с Элиной Быстрицкой."Я до последнего мгновения была рядом с сестрой. Оставьте меня в покое, пожалуйста в этот день. В этот момент я не готова разговаривать", – попросила Шегельман. Однако один из представителей прессы успел спросить женщину, будет ли она претендовать на наследство богатой родственницы."Наследство? Выведите ее из зала вообще" – взорвалась . Охранники выполнили просьбу Шегельман и очистили помещение.Известная актриса Элина Быстрицкая скончалась 26 апреля на 92-м году жизни. Незадолго до смерти артистка почти полностью ослепла и не вставала с постели. Траурное мероприятие прошло 29 апреля в Малом театре, где долгое время служила покойная.Тем временем за наследство актрисы начинается схватка. За Быстрицкой долгое время ухаживала подруга и театральный директор Ксения Рубцова – по некоторым данным, именно ей народная артистка завещала все имущество. Однако , узнав об этом, спешно приехала из Израиля. Рубцову обвинили в обмане и воровстве, напоминает