Прокуратура выявила серьезные нарушения

Прокуратура выявила серьезные нарушенияПрокуратура провела проверку соблюдения санитарных норм и правил при организации питания детей в одной из школ в Петушках. Специалисты ведомства выявили несколько серьезных нарушений.Примерное 10-дневное меню для детей с 7-ми до 11-ти лет не согласовали с Роспотребнадзором, фактический рацион питания не соответствует примерному меню. В феврале этого года на обед не выдавали салаты или овощи.Кроме того, прокуроры выявили занижение выхода блюд. Так, согласно примерному меню выход запеканки творожной должен быть 150 грамм, по факту выход составил лишь 100 грамм.На полуфабрикат из мяса не представили документ, подтверждающий качество и безопасность.Ассортимент дополнительного питания тоже не согласовали с Роспотребнадзором, там продают кондитерские изделия массой более 25 грамм.Прокураторой внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранили, а виновных привлекли к дисциплинарной ответственности.