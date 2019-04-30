Ей назначили наказание в виде 120 часов обязательных работ

Ей назначили наказание в виде 120 часов обязательных работНесовершеннолетнюю жительницу Суздаля признали виновной в краже.Летом прошлого года девочка, возвращаясь домой, увидела своего знакомого, проходящего мимо, а затем заметила на земле его мобильный телефон. Позже девушка не призналась, что незаконно оставила его себе. Впоследствии злоумышленница стала пользоваться смартфоном, о своем противоправном поступке она никому не рассказала и сделала это только после того, когда о местонахождении телефона стало известно полицейскому.В суде девушка полностью признала свою вину. Ей назначили наказание в виде 120 часов обязательных работ.