На смену антициклону на Русскую равнину придут дождевые атмосферные вихри. Погода будет ветреной, переменчивой, время от времени дождливой, сообщает Центр погоды ФОБОС.

На смену антициклону на Русскую равнину придут дождевые атмосферные вихри. Погода будет ветреной, переменчивой, время от времени дождливой, сообщает Центр погоды ФОБОС.В Москву непогоду принесет циклон с юго-запада. В первый праздничный день будет солнечно и тихо, вечером поднимется ветер, начнется дождь, который продлится весь следующий день. Температура днем около +13°.В Санкт-Петербург дожди 2 мая принесёт другой циклон Ђ балтийский. Температура днём там тоже около +13°.На Русском Севере атмосферный фронт протянется с запада на восток. В Заполярье – холодно, пройдут снегопады, метели; южнее Ђ дождливо. В Мурманске и Нарьян-Маре -1…-4°, в Архангельске и Сыктывкаре +7…+9°, в Вологде около +12°, дождливо Ђ только 2 мая.В Черноземье пройдут дожди, местами сильные. В Белгороде, Воронеже и Липецке +15…+18°.В Поволжье в первый день праздника солнечно, 2 мая – дожди, местами сильные. В Саранске, Пензе и Самаре +12…+15°.На юге тепло и солнечно, местами кратковременные дожди и грозы. В Краснодаре, Ставрополе и Ростове-на-Дону +25…+27°, в Ялте и Сочи +17…+20°.На Урале в антициклоне преимущественно солнечно, без осадков. В Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени +14…+17°.В Западной Сибири небольшие дожди пройдут местами только в первый день праздника. В Омске и Новосибирске +9…+12°, в Красноярске +2…+7°.На юге Дальнего Востока погода будет облачной, с небольшими дождями. Во Владивостоке +11…+14°, в Хабаровске +20…+22°.