Хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга заключил новое соглашение с нападающим Максимом Карповым. Новый контракт с форвардом рассчитан на три года и будет действовать до окончания сезона 2021/22.

Хоккейный клуб СКА из Санкт-Петербурга заключил новое соглашение с нападающим Максимом Карповым. Новое соглашение с форвардом рассчитано на три года и будет действовать до окончания сезона 2021/22.Карпов пополнил СКА летом 2017 года, в составе армейцев стал обладателем Кубка Континента и дважды – бронзовым призером чемпионата России.⚡Максим с нами!⚡СКА заключил новое соглашение с нападающим Максимом Карповым. Контракт рассчитан на три года и будет действовать до окончания сезона 2021/22. pic.twitter.com/wstxLfOhWa— Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 29 апреля 2019 г.Напомним, в прошедшем сезоне Карпов сыграл за СКА 33 встречи в регулярном чемпионате и набрал 23 (9+13) очка при показателе полезности +15. В плей-офф на счету Карпова 5 (2+3) очков в 18 матчах.