Певица Анна Седокова давано славится умением эпатировать публику, будь то смелые фотографии или яркие высказывания. На сей раз знаменитость была раскритикована из-за откровений о занятии любовью.

Певица Анна Седокова давано славится умением эпатировать публику, будь то смелые фотографии или яркие высказывания. На сей раз знаменитость была раскритикована из-за откровений о занятии любовью.На певицу набросилась с критикой скандальный блогер Елена Миро. "Седокова, пожалуй, единственный человек на планете, который способен меня удивить", – заявила она.Миро не поверила словам Седоковой о том, что та занимается сексом исключительно по любви. "...никогда без любви не занимается сексом. Я не поленилась, села и подсчитала, что только официальных мужей у Седоковой было трое. А уж неофициальных—тут, извините, пальцев рук и ног не хватит у футбольной команды",— написала она в своем ЖЖ.Блогер не исключает, что Анна держит своих поклонников за дураков.."Боюсь, что Аня не остановится на озвученных ценностях, и завтра заявит, что каждый раз выходила замуж девственницей",– резюмировала она.Ранее экс-солистка "ВИА Гры" Анна Седокова поразила поклонников новым имиджем. Певица выложила снимки в своем Instagram.Российская исполнительница Анна Седокова в очередной раз кардинально сменила имидж, решившись на экстремальный эксперимент. Снимки в новом образе певица выложила в своем Instagram, сразив большинство поклонников.