Злоумышленница убедила пенсионерку показать свои денежные средства, чтобы проверить их пригодность к использованию...

Сотрудник уголовного розыска ОМВД России по району Выхино-Жулебино задержал 34-летнюю жительницу столицы, подозреваемую в кражах у пенсионерок.В территориальный отдел полиции обратилась 81-летняя пенсионерка. Потерпевшая рассказала, что к ней в квартиру в Ферганском проезде пришла неизвестная и представилась сотрудницей социальной службы. Женщина убедила пенсионерку показать свои денежные средства, чтобы убедиться в их пригодности к использованию. После этого незнакомка попросила стакан воды и, воспользовавшись отсутствием хозяйки, похитила деньги и скрылась с места происшествия. Ущерб составил более 200 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудником полиции подозреваемая была задержана. Также была установлена ее причастность к аналогичному противоправному деянию в отношении 87-летней женщины. Злоумышленница похитила у 86-летней пенсионерки 500 тысяч рублей. Денежными средствами подозреваемая распорядилась по своему усмотрению.По данному факту следствием ОМВД России по району Выхино-Жулебино возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Сотрудники УВД по ЮВАО обращаются ко всем гражданам, пострадавшим от противоправных действий задержанной, с просьбой звонить по телефону: (495) 376-66-66 или в службу «102» (с мобильных телефонов – 112).Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18