Гости пожелали Пелагее Алексеевне здоровья и оставаться такой же позитивной и жизнерадостной...

Председатель совета ветеранов Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве полковник милиции в отставке Новиков Юрий Николаевич поздравил от лица руководства ГСУ с наступающим Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Борисову (Михееву) Пелагею Алексеевну.Пелагея Алексеевна родилась 10 июля 1922 года в селе 1-я Керша Матоновского района Тамбовской области.В 1941 году она была призвана в Красную Армию. С 1941 по 1944 год воевала в составе 54 отдельного полка связи 25 Армии Дальневосточного военного округа. Служила начальником радиостанции 45-ПК.Пелагея Алексеевна Борисова награждена медалями «За победу над Японией», «ХХ лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».Работала секретарем в 19 отделении милиции, паспортисткой в 14 отделении ОРУД ГАИ УВД Мосгорисполкома, секретарем-машинисткой 4 отдела, инспектором канцелярии СУ УООП Исполкома Мосгорсовета. Награждена медалью «За трудовое отличие».Пелагея Алексеевна радушно встретила гостей, поделилась с ними своими воспоминаниями, а гости в свою очередь пожелали ей здоровья и оставаться такой же позитивной и жизнерадостной, после чего вручили букет цветов и ценный подарок.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53