Получение данного документа бесплатно для обратившегося гражданина...

Получить справку о наличии (отсутствии) судимости можно онлайн через портал gosuslugi.ru.Получение данного документа бесплатно для обратившегося гражданина. Срок оказания услуги 30 календарных дней.Подача заявления на получение справки об отсутствии (наличии) судимости в электронном виде – наиболее быстрый и удобный способ получения документа.Чтобы воспользоваться электронной госуслугой, необходимо зарегистрироваться на интернет-портале https://www.gosuslugi.ru/. Процедура регистрации несложная и не займет много времени.Авторизовавшись на портале, выбираем раздел "Органы власти" в меню предоставляемых услуг.Заходим в "Министерство Внутренних дел" и в предложенном перечне услуг нажимаем на ссылку "Справка об отсутствии судимости", далее нажимаем на кнопку "Получить услугу".Переходим к заполнению заявления на получение справки.Заполняем данные о заявителе из вариантов, предложенных в меню, в качестве кого вы хотите получить справку: лично на себя, являетесь опекуном, попечителем, законным представителем или доверенным лицом, а также способ получения.Сведения о заявителе, контактные и паспортные данные загружаются автоматически из настроек личного кабинета.Далее указываем адрес регистрации и места фактического проживания, если оно не совпадает с адресом прописки.Здесь же требуется прикрепить к заявлению сканированную версию всех заполненных страниц паспорта и указать сведения о получателе.Если ФИО и регион проживания заявителя ранее изменялись, необходимо указать эту информацию. Отмечаем способ уведомления о ходе проверки и отправляем заявление в ведомство.По результатам рассмотрения заявления в ваш Личный кабинет на Госуслугах будет направлен электронный образ справки, заверенный электронной подписью сотрудника МВД России. Эта справка может быть предоставлена по месту требования, поскольку в соответствии с Федеральным законом «Об электронной подписи» информация в электронной форме, подписанная квалифицированной электронной подписью, приравнивается к официальному документу на бумажном носителе.Если в заявке была указана необходимость получения справки в бумажном виде, заберите её в Главном информационно-аналитическом центре МВД России или в органе МВД России по месту регистрации или пребывания.Если заявление не прошло проверку, вам будет направлен отказ с указанием причин.Информацию о портале Вы можете найти на официальном сайте ГУ МВД России по г. Москве www.77мвд.рф , на информационных стендах в ОМВД России по месту жительства, а также на официальном портале www.gosuslugi.ru.