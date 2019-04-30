Сотрудники полиции на оживленной проезжей части заметили маленького лисенка и вместе с неравнодушными гражданами спасли его...

«Инспектор ОБ ДПС УВД по СВАО лейтенант полиции Андрей Гусев и командир взвода отдельной роты ППСП ОМВД России по району Северное Медведково капитан полиции Сергей Герасимов спасли лисенка, который мог погибнуть на улицах столицы», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.Полицейские несли службу по охране общественного порядка у храма-часовни на Осташковской улице в районе Северное Медведково. На оживленной проезжей части прямо под колесами проезжающих автомобилей они заметили маленькое животное, которое прижалось к асфальту. Сотрудник ДПС остановил поток машин и, подойдя к нему, увидел, что это лисенок. Сотрудники полиции совместно с неравнодушными гражданами подобрали найденыша и поместили его в коробку, после чего связались с волонтерским движением защиты диких животных.Вероятная версия обнаружения лисенка на трассе в городе – близкое расположение района к Московской области и лесопарковой зоне. Возможно, что он пробрался в город, а потом, испугавшись городского шума, от стресса оказался на проезжей части.Сейчас малыш вне опасности. Он передан представителям Калужского центра реабилитации диких животных, где его осмотрят, окажут необходимую помощь и вернут в родную среду обитания. Сотрудники центра пригласили полицейских навестить детеныша.Пресс-служба УВД по СВАО(495) 616-06-29