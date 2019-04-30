Генеральный директор миланского Интера Джузеппе Маротта развеял слухи о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды Лучано Спаллетти. Ранее прошла информация, что на место 60-летнего специалиста претендует экс-наставник лондонского Челси Антонио Конте.

Генеральный директор миланского "Интера" Джузеппе Маротта развеял слухи о досрочном расторжении контракта с главным тренером команды Лучано Спаллетти. Ранее прошла информация, что на место 60-летнего специалиста претендует экс-наставник лондонского "Челси" Антонио Конте."Выбрал ли я тренера на следующий сезон? Да, это Спаллетти. У него контракт с "Интером", мы им довольны", – цитирует Маротту Чемпионат.com.Напомним, что контракт Спаллетти с итальянским клубом действует до лета 2021 года. В нынешнем чемпионате Италии "Интер" занимает третье место, набрав 62 очка после 34 туров.