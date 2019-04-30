В Москве матчем между столичным Спартаком и казанским Рубином завершилась программа 26-го тура чемпионата России по футболу. Хозяева поля не смогли удержать победу, пропустив в самой концовке встречи. Итоговый счет – 1:1.

В Москве матчем между столичным "Спартаком" и казанским "Рубином" завершилась программа 26-го тура чемпионата России по футболу. Хозяева поля не смогли удержать победу, пропустив в самой концовке встречи. Итоговый счет – 1:1.Спартаковцы вышли вперед на 23-й минуте первого тайма. Точный удар в дальний нижний угол удался Фернандо. Гости смогли отыграться под занавес матча. На 87-й минуте Егор Сорокин оказался расторопнее всех в штрафной площади красно-белых. Больше забитых мячей зрители не увидели.Столичный клуб обошел тульский "Арсенал" и поднялся на пятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. От занимающего четвертое место ЦСКА красно-белые отстают на четыре балла. "Рубин" остался на 11-й позиции с 32 очками.