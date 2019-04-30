Мария Кожевникова заболела. Однако популярная актриса отказалась от госпитализации.

Мария Кожевникова заболела. Однако популярная актриса отказалась от госпитализации.Мария Кожевникова – многодетная мать. У популярной актрисы подрастают трое сыновей. Однако артистка призналась, что мечтает о пятерых. "Я вообще считаю, что нам нужно возрождать большие русские семьи, как это было у наших дедушек и бабушек. У моего дедушки, например, было десять детей. Да, они носили одни калоши на троих, но при этом была дружная семья", – заявила актриса.Все свое время артистка предпочитает тратить на воспитание наследников, поэтому редко выходит в свет. А уж о возрождении политической карьеры и вовсе не думает. "Я пять лет отработала в политике, и мне достаточно. Я человек очень эмоциональный: у меня даже начались проблемы со здоровьем на этой работе", – призналась Мария Кожевникова.А недавно актрису сразил недуг. "Я подхватила какой-то страшный вирус. Меня очень скрутило. Было больно даже повернуть шею, муж из ложечки меня чаем поил. Меня должны были госпитализировать", – сообщила актриса. Однако от поездки в больницу Мария Кожевникова отказалась. Все дело в младшем сыне Василии."Я просто услышала, как он закричал: "Мама, мама!" Конечно, я не могла не встать. Я не могу сказать, что у меня тут же перестало все болеть, но улыбка ребенка стала для меня такой мотивацией выздороветь, что я вам передать не могу!" – призналась Мария Кожевникова. Она отметила, что сейчас у малыша самый активный период – он уже начал говорить.Успехами мальчика Мария Кожевникова похвасталась репортерам : "Мой ребенок каждый день воспроизводит новое слово. Это такой кайф! Он уже выучил главные слова для того, чтобы выжить в нашей семье, это "отойди" и "отдай". Причем говорит их так четко и с такими эмоциями! Вот как это все можно пропустить? Это ведь то, ради чего и стоит жить!"