Элайджа Холифилд, сын экс-чемпиона мира по боксу в супертяжелой весовой категории Эвандера Холифилда, подписал первый в жизни профессиональный контракт с клубом Каролина Пантерз, выступающем в ведущей лиге американского футбола NFL.

Элайджа Холифилд, сын экс-чемпиона мира по боксу в супертяжелой весовой категории Эвандера Холифилда, подписал первый в жизни профессиональный контракт с клубом "Каролина Пантерз", выступающем в ведущей лиге американского футбола NFL.Холифилд-младший в отличие от звездного отца выбрал командный вид спорта: в американском футболе он выступает на позиции раннинбека. В сезоне-2018-2019 Элайджа выступал за университет Джорджии и набрал 1000 ярдов. Тем не менее, после специального испытания новичков на NFL Combine не был задрафтован, так как не выполнил ряд нормативов.Тем не менее, "пантеры" решили опробовать сына знаменитого боксера в деле и предложили ему контракт новичка, который вступит в силу 10 мая.