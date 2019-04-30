Сергея Саркисова-младшего госпитализировали в реанимацию после гулянки в одном из московских клубов. Сын миллиардера потерял сознание.

Сергея Саркисова-младшего госпитализировали в реанимацию после гулянки в одном из московских клубов. Сын миллиардера потерял сознание.Сын российского миллиардера, совладельца "РЕСО-Гарантии", Сергея Саркисова был срочно госпитализирован после передозировки неизвестными препаратами в одном из ночных клубов столицы. Об этом сообщает со ссылкой на Telegram-канал Mash.Инцидент произошел еще 14 апреля. Парню стало плохо и он потерял сознание. Когда его доставили в одну из столичных клиник, он впал в кому и некоторые время находился в реанимации. Сейчас, по данным канала, опасность миновала, Саркисова-младшего перевели в сначала в инфекционное отделение, а затем в терапевтическое.О нынешнем состоянии Саркисова-младшего не сообщается. Официальные источники пока не прокомментировали эту информацию. Согласно данным Википедии, Саркисов-младший родился 5 октября 1998 года и является студентом факультета международных экономических отношений МГИМО. Он четвертый сын миллиардера, уточняет .Согласно рейтингу Forbes, Сергей Саркисов вместе с братом Николаем входят в число самых богатых людей в России. Их совместный капитал в прошлом году оценивался в 1,5 миллиарда долларов.