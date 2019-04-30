Российский университет транспорта приглашает отпраздновать Великую победу 6 мая. Территория вуза в этот день превратится в огромную интерактивную площадку с несколькими тематическими зонами – На привале, Партизанская поляна, Штаб, Медсанбат, Связисты, Призывной пункт и другие.

Российский университет транспорта приглашает отпраздновать Великую победу 6 мая. Территория вуза в этот день превратится в огромную интерактивную площадку с несколькими тематическими зонами – "На привале", "Партизанская поляна", "Штаб", "Медсанбат", "Связисты", "Призывной пункт" и другие.По словам проректора высшего учебного заведения МихаилаКленова, здание главного корпуса украсит большая Георгиевская лента. "А натерритории вуза откроется выставка военной техники", – отметил он.Интересные занятия по душе сможет найти каждый участникпразднования. Так, на площадке "Медсанбат" студентам покажут, какделали перевязки и оказывали первую медпомощь в годы Великой Отечественнойвойны. А участники площадки "Штаб" смогут познакомиться с историейвойны, сражениями, картой боевых действий.Увлекательные приключения ждут посетителей на"Призывном пункте". Там будет организован квест с физическимиупражнениями, которые нужно сдать для поступления на военную службу.А военные песни с отрядом бойцов студенты смогут исполнитьна привале. Для всех желающих проведут мастер-класс по танцам военных лет.В течение всего дня будет работать полевая кухня, а наплощадке "Сцена" состоится большой праздничный концерт. Вторжественном мероприятии будут участвовать и ветераны транспортной отрасли.Кроме того, в порядок приведут все захоронения ректоров российскогоуниверситета транспорта.Празднование начнется 6 мая в 10:00 возложением цветов кпамятнику студентам вуза, сражавшихся и погибших на Великой Отечественнойвойне. Учащиеся возложат цветы к могилам руководителей и видныхученых-транспортников.На следующий день, 7 мая в 14:00, студенты университетапоучаствуют в мероприятии "Бал победы" у Останкинской телебашни. Подмузыку военных лет в танце закружатся тысячи пар.