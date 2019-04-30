Российский университет транспорта приглашает отпраздновать Великую победу 6 мая. Территория вуза в этот день превратится в огромную интерактивную площадку с несколькими тематическими зонами – На привале, Партизанская поляна, Штаб, Медсанбат, Связисты, Призывной пункт и другие.
Российский университет транспорта приглашает отпраздновать Великую победу 6 мая. Территория вуза в этот день превратится в огромную интерактивную площадку с несколькими тематическими зонами – "На привале", "Партизанская поляна", "Штаб", "Медсанбат", "Связисты", "Призывной пункт" и другие.
По словам проректора высшего учебного заведения Михаила
Кленова, здание главного корпуса украсит большая Георгиевская лента. "А на
территории вуза откроется выставка военной техники", – отметил он.
Интересные занятия по душе сможет найти каждый участник
празднования. Так, на площадке "Медсанбат" студентам покажут, как
делали перевязки и оказывали первую медпомощь в годы Великой Отечественной
войны. А участники площадки "Штаб" смогут познакомиться с историей
войны, сражениями, картой боевых действий.
Увлекательные приключения ждут посетителей на
"Призывном пункте". Там будет организован квест с физическими
упражнениями, которые нужно сдать для поступления на военную службу.
А военные песни с отрядом бойцов студенты смогут исполнить
на привале. Для всех желающих проведут мастер-класс по танцам военных лет.
В течение всего дня будет работать полевая кухня, а на
площадке "Сцена" состоится большой праздничный концерт. В
торжественном мероприятии будут участвовать и ветераны транспортной отрасли.
Кроме того, в порядок приведут все захоронения ректоров российского
университета транспорта.
Празднование начнется 6 мая в 10:00 возложением цветов к
памятнику студентам вуза, сражавшихся и погибших на Великой Отечественной
войне. Учащиеся возложат цветы к могилам руководителей и видных
ученых-транспортников.
На следующий день, 7 мая в 14:00, студенты университета
поучаствуют в мероприятии "Бал победы" у Останкинской телебашни. Под
музыку военных лет в танце закружатся тысячи пар.