Экс-форвард футбольной сборной Аргентины Гонсало Игуаин, права на которого принадлежат итальянскому Ювентусу, но который играет за английский Челси, может снова поменять свое место пребывания: на нападающего претендует мадридский Атлетико.

Экс-форвард футбольной сборной Аргентины Гонсало Игуаин, права на которого принадлежат итальянскому "Ювентусу", но который играет за английский "Челси", может снова поменять свое место пребывания: на нападающего претендует мадридский "Атлетико"."Старая синьора" с приходом португальца Криштиану Роналду охладела к аргентинскому игроку и сдает его в аренду: начал сезон Гонсало в "Милане", а в январе перебрался в Лондон. Но, как сообщает TuttoJuve, интерес к 31-летнему нападающему проявляет руководство "матрасников" из столицы Испании.Мадридский клуб стоит на пороге перемен в линии атаки: летом команду может покинуть лидер последних лет француз Антуан Гризманн и в этой связи "Атлетико" ищет ему замену. Как сообщают инсайдеры из стана мадридцев, в переходе Игуаина лично заинтересован главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне.