Наследники Примадонны Лиза и Гарри поздравили короля российской эстрады с Днем рождения. Филипп Киркоров остался очень доволен обращением к нему малышей.

Наследники Примадонны Лиза и Гарри поздравили короля российской эстрады с Днем рождения. Филипп Киркоров остался очень доволен обращением к нему малышей.Алла Пугачева записала милый видеоролик со словами детей и опубликовала на своей странице в Instagram. Его послушал и поделился в своем микроблоге виновник торжества. Филипп Киркоров до глубины души растроган поздравлением Лизы и Гарри."Вот еще одно, невероятно трогательное поздравление от моих любимцев, таких любимых и родных – Гарика и Лизы Галкиных @maxgalkinru. И как поет их звездная Мама Алла – ЗА ЭТО МОЖНО ВСЕ ОТДАТЬ" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.), – подписал свой пост Филипп Киркоров. Поклонников певца поздравление детей умилило.В ролике Лиза и Гарри отметили ,что они рады, когда друг семьи приходит к ним в гости. Дети Пугачевой и Галкины отметили, что всегда приносит им хорошие подарочки. "Ахаха, про подарки до слез", "Очень хорошие подарочки привозишь😂😂😂", "Какие солнышки", "Невероятно сказочные дети 💋💋💋", "Филиппа любят детишки видно... два раза в гости зовут... Филипп, с днем рождения!!!", – высказались пользователи соцсети.Как писали "Дни.ру", не остался в стороне и молодой муж Аллы Пугачевой Максим Галкин. В своем аккаунте в той же социальной сети юморист выложил фото, на котором запечатлен с именинником. "С днем рождения, дружище! Сияй, пой, радуйся, играй! 👏🏻👍🏻" – поздравил шоумен. Вот ему певец оперативно ответил. "Спасибо большое, дорогой Макс!!!✌️" – поблагодарил исполнитель.