Муж
Аллы Пугачевой решил подразнить подписчиков в Instagram. Максим Галкин выложил ролик, на
котором аппетитно ест.
Муж
Аллы Пугачевой решил подразнить подписчиков в Instagram. Максим Галкин выложил ролик, на
котором аппетитно ест.
Юморист опубликовал видео, снабдив его
подписью: "Приятного аппетита! Икра минтая – жизнь хорошая
такая!". В ролике Максим Галкин отметил, что многие говорят ему, что он очень "вкусно"
ест. После небольшого обращения телеведущий отправил в рот большой бутерброд и
принялся с удовольствием его жевать и нахваливать.
Многие поклонники
поддержали Максима Галкина, согласившись, что икра минтая – это очень вкусно. Некоторые
отметили, что он посвежел и похорошел. Но нашлись и те, кто посчитал пост
знаменитости издевательством.
"А что делать тем, кому хлеб не на что
купить?..", "Максим, прекращай, про еду ни слова", "Какая
диета? У Вас деньги куры не клюют, а у нас на водку не хватает", "Вот жрать
теперь захотелось!!! Зараза", "Ну что за издевательство", "Такое
ощущение, что не вкусно, и сами себя подбадриваете", – высказались пользователи
соцсети. Часть фолловеров заявили, что Максиму Галкину куда привычнее кушать
красную и черную икру.
Отметим,
часто выкладывает в свой микроблог семейные видео и фото с детьми
Лизой и Гарри. Забавные и трогательные ролики неизменно собирают тысячи лайков
и массу восхищенных комментариев поклонников звездной семьи. Многие при этом
отмечают, что маленькие наследники и Примадонны не по годам
смышлены и развиты.