Муж Аллы Пугачевой решил подразнить подписчиков в Instagram. Максим Галкин выложил ролик, на котором аппетитно ест.

МужАллы Пугачевой решил подразнить подписчиков в Instagram. Максим Галкин выложил ролик, накотором аппетитно ест.Юморист опубликовал видео, снабдив егоподписью: "Приятного аппетита! Икра минтая – жизнь хорошаятакая!". В ролике Максим Галкин отметил, что многие говорят ему, что он очень "вкусно"ест. После небольшого обращения телеведущий отправил в рот большой бутерброд ипринялся с удовольствием его жевать и нахваливать.Многие поклонникиподдержали Максима Галкина, согласившись, что икра минтая – это очень вкусно. Некоторыеотметили, что он посвежел и похорошел. Но нашлись и те, кто посчитал постзнаменитости издевательством."А что делать тем, кому хлеб не на чтокупить?..", "Максим, прекращай, про еду ни слова", "Какаядиета? У Вас деньги куры не клюют, а у нас на водку не хватает", "Вот жратьтеперь захотелось!!! Зараза", "Ну что за издевательство", "Такоеощущение, что не вкусно, и сами себя подбадриваете", – высказались пользователисоцсети. Часть фолловеров заявили, что Максиму Галкину куда привычнее кушатькрасную и черную икру.Отметим,часто выкладывает в свой микроблог семейные видео и фото с детьмиЛизой и Гарри. Забавные и трогательные ролики неизменно собирают тысячи лайкови массу восхищенных комментариев поклонников звездной семьи. Многие при этомотмечают, что маленькие наследники и Примадонны не по годамсмышлены и развиты.