УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Пироговой Екатерины Сергеевны, 16.04.1988 года рождения...

УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве устанавливает местонахождение пропавшей без вести Пироговой Екатерины Сергеевны, 16.04.1988 года рождения, жительницы г. Москвы, местонахождение которой неизвестно с сентября 2016 года.Приметы: европейский тип внешности, на вид 30-35 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, волосы темные, средней длины, глаза голубые.Особые приметы: татуировка в виде узора на шее.Была одета: кожаная куртка-косуха, темные джинсы, голубая футболка, черная толстовка.УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемой, сообщить по телефонам: 8 (499) 233-91-00, 8 (499) 233-94-53 или «102».Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93