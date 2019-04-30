В отношении подозреваемой, 37-летней местной жительницы, возбуждено уголовное дело

В отношении подозреваемой, 37-летней местной жительницы, возбуждено уголовное делоЖитель Александровского района помог задержать воришку. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.В марте этого года к Александру Абрамову, работающему охранником на одном из местных рынков, подошла женщина, сообщившая, что из её сумки украли кошелек.На следующей смене охранник, просматривая мониторы камер видеонаблюдения, узнал женщину, которая по приметам оказалась похожей на злоумышленницу. Александр вызвал полицейских и удерживал женщину до приезда правоохранителей.В отношении подозреваемой, 37-летней местной жительницы, возбуждено уголовное дело.Вручая благодарность и памятный подарок, начальник ОМВД России по Александровскому району Виталий Макаров выразил уверенность, что Александр Абрамов и всегда будет ответственно относиться к своей работе и помогать полицейским охранять порядок в родном городе.