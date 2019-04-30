Водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу

Водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосуСвидетели тройной аварии выложили в соцсети фотографии с места происшествия. Инцидент произошел на Южном объезде города Владимира. Легковушку буквально разорвало на две части.Как сообщили в пресс-службе УМВД по Владимирской области, авария случилась днем 29 апреля на 185 километре трассы М-7.По предварительной информации правоохранителей, водитель автомобиля «ВАЗ — 21140» не справился с управлением, вылетел на встречную полосу, где врезался в ГАЗель и микроавтобус Fiat.В результате ДТП пострадал водитель легковушки — молодого человека госпитализировали с различными травмами. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.