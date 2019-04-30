Из-за непогоды может измениться праздничная программа на 1 мая в Барнауле. По прогнозам синоптиков, в городе ожидается настоящий шторм с ураганным ветром, дождем со снегом и даже грозы. Об этом сообщает ГТРК Алтай.

Из-за непогоды может измениться праздничная программа на 1 мая в Барнауле. По прогнозам синоптиков, в городе ожидается настоящий шторм с ураганным ветром, дождем со снегом и даже грозы. Об этом сообщает ГТРК "Алтай".По предварительной информации, некоторые городские парки приняли решение перенести праздничное открытие сезона. Например, "Солнечный ветер" приглашает гостей четвертого мая вместо первого, "Арлекино" — пятого мая. Под вопросом пока и праздничные мероприятия в старейшем городском парке "Центральный".Окончательно решение будет принято непосредственно завтра утром — что называется, по фактической погоде. Об этом рассказал заместитель руководителя комитета по культуре администрации Барнаула Лев Ночевной.