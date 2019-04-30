Местные жители обратились за помощью в прокуратуру

Местные жители обратились за помощью в прокуратуруКовровская прокуратура на основании обращений 2-х местных жителей, являющихся детьми-сиротами, провела проверку соблюдения их жилищных прав.Выяснилось, что обратившиеся в органы прокуратуры сироты включены в сводный список детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жильем. Однако после их совершеннолетия квартиры им так и не выделили.Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении обязанности на орган местного самоуправления предоставить жилье. Требования прокурора удовлетворили.Местным жителям предоставили благоустроенные квартиры.