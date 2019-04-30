В Красноярске пенсионерам помогут подготовиться к традиционной акции Бессмертный полк. Об этом сообщает ГТРК Красноярск. Всем желающим принять участие в торжественном мероприятии окажут помощь в оформлении памятных табличек с именами и фотографиями героев войны.

В Красноярске пенсионерам помогут подготовиться к традиционной акции "Бессмертный полк". Об этом сообщает ГТРК "Красноярск".Всем желающим принять участие в торжественном мероприятии окажут помощь в оформлении памятных табличек с именами и фотографиями героев войны. Также пенсионеры смогут бесплатно получить штендеры. Для этого необходимо прийти в любой пункт раздачи города и предъявить пенсионное удостоверение, поясняют организаторы акции.Формирование колонны "Бессмертного полка" начнется в День Победы с 12.30. Затем шествие пройдет по направлению к Большому концертному залу Красноярска. В 2018 году в памятной акции приняло участие свыше 30 тысяч человек.