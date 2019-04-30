В Махачкале в здании Министерства экономики и территориального развития Дагестана сотрудники правоохранительных органов проводят обыски.

В Махачкале в здании Министерства экономики и территориального развития Дагестана сотрудники правоохранительных органов проводят обыски.При этом представитель ведомства сообщил ТАСС, что все подразделения работают в обычном режиме. Руководителя ведомства Османа Хасбулатова на рабочем месте нет.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что министр был задержан. По некоторым данным, он пытался скрыться из республики. В министерстве эту информацию опровергли."Осман Хасбулатов был в рабочей командировке в Москве, вернулся вчера. Информация о том, что его задержали при попытке покинуть республику неверна", — подчеркнул представитель ведомства.Однако МВД РФ подтверждает задержание министра."Сотрудники полиции МВД по Республике Дагестан совместно с сотрудниками регионального УФСБ задержали Министра экономики и территориального развития Республики Дагестан", — сообщила Вестям.Ru официальный представитель ведомства Ирина Волк.Хасбулатов задержан в рамках уголовного дела о хищении более 20 миллионов рублей при исполнении государственных контрактов на оснащение Многофункциональных центров Республики Дагестан.Осман Хасбулатов занимает должность министра экономики и территориального развития Дагестана с февраля 2018 года. Прежний глава ведомства Раюдин Юсуфов вместе с бывшим врио премьер-министра республики Абдусамадом Гамидовым обвиняются в присвоении 41 миллион рублей из бюджета, предусмотренных на реконструкцию здания изолятора временного содержания в Махачкале, напоминает РИА Новости.