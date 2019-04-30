Первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Москве.

Первая ночная репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне завершилась в Москве.Торжественным маршем по Красной площади прошли 35 парадных расчетов, проехали свыше 130 единиц военной техники – танки, боевые машины поддержки танков, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, самоходные гаубицы, зенитные ракетные комплексы, бронеавтомобили.Впервые в пеший парадный расчет включены батальон Московского университета МВД РФ имени В. Я. Кикотя, подразделение военнослужащих-женщин Военной академии Воздушно-космической обороны имени Маршала Советского Союза Г. К. Жукова и парадный расчет кадетского корпуса Следственного комитета РФ имени Александра Невского, сообщает ТАСС.Впервые расчёт Рязанского училища ВДВ вооружён новыми автоматами АК-12. Также впервые в параде будут участвовать автомобиль Aurus.4 и 7 мая в столице также пройдут репетиции. Сам Парад Победы на Красной площади начнется в 10 утра 9 мая.Накануне Дня Победы на сайте Минобороны размещены уникальные фотографии советских маршалов. Большинство снимков ранее никогда не публиковалось. Среди них — фотографии из семейных альбомов полководцев. Есть также воспоминания их родственников и современников. Кроме того, представлены малоизвестные факты о парадах на Красной площади разных лет.Также там представлен порядок следования пеших и механизированных колонн. Есть информация о ходе авиапарадов, числе участников, составе техники, месте и времени проведения салютов.