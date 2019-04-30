Его подозревают в превышении должностных полномочий

Его подозревают в превышении должностных полномочийСтаршего государственного инспектора Рыбнадзора подозревают в превышении должностных полномочий.Почти год подозреваемый и иные лица, действуя из личной заинтересованности, предупреждали браконьеров, занимающихся незаконной рыбалкой, о дате, времени и месте проведения рейдов полиции. Мужчина создавал идеальные условия для преступлений «своих» браконьеров.Правоохранители провели рейды в Муромском и Меленковском районах по пресечению незаконной деятельности на реке Ока.В ходе обысков у граждан изъяли более 100 сетей, незарегистрированное охотничье оружие и патроны, свыше 100 килограмм незаконно добытой рыбы, а также пакеты с неустановленным веществом.Подозреваемого заключили под стражу. Расследование уголовного дела во взаимодействии с УФСБ и УМВД продолжается.