Она пыталась спасти своего мужа от наказания

Она пыталась спасти своего мужа от наказанияВ Муроме вынесли приговор местной жительнице, которая напала на представителей власти. За драку с правоохранителями ей дали 2,5 года условно с испытательным сроком на один год.В октябре прошлого года в районе полуночи в одном из местных ночных клубов произошел конфликт. Мужчина устроил дебош. Стремясь его утихомирить, администрация заведения вызвала полицейских. Его супруге не понравилось, что мужа могут арестовать за мелкое хулиганство и оштрафовать, поэтому она решила вмешаться и вступиться за возлюбленного. Женщина напала на полицейских и устроила драку прямо в клубе.В итоге, мужчину всё равно оштрафовали, а жена получила условный срок.