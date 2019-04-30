Потерпевшая приехала на велосипеде за покупками в торговый центр, оставила транспортное средство у входа, а вернувшись, обнаружила его пропажу...

Сотрудники уголовного розыска МО МВД «Московский» г. Москвы задержали ранее судимого 38-летнего жителя столицы, подозреваемого в краже велосипеда и хранении наркотического средства – героина.В территориальный отдел полиции с заявлением обратилась 36-летняя местная жительница. По ее словам, она приехала на своем велосипеде за покупками в торговый центр, оставила транспортное средство у входа, а вернувшись, обнаружила его пропажу. Материальный ущерб составил 15 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на территории одного из гаражных кооперативов.Похищенное имущество было изъято и в ближайшее время будет возвращено владелице.Также при задержании и личном досмотре у злоумышленника был обнаружен и изъят пакет с порошкообразным веществом неизвестного происхождения. Согласно результатам исследования изъятое является наркотическим средством – героином, общей массой более 3 граммов.Следственным отделом МО МВД «Московский» г. Москвы возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража» и ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79