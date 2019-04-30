Госавтоинспекция призывает водителей соблюдать дорожную дисциплину.

В период праздничных дней контроль со стороны инспекторов дорожно-патрульной службы будет осуществляться в штатном режиме с акцентом на профилактику управления транспортом водителями, находящимися в состоянии опьянения.Сотрудники Госавтоинспекции проведут специальные профилактические мероприятия по выявлению водителей, которые управляют транспортными средствами в нетрезвом состоянии, в том числе будут осуществляться «сплошные» проверки водителей транспортных средств в разных населенных пунктах региона.Госавтоинспекция обращается ко всем участникам движения: в случаях владения информацией о нетрезвом водителе, водителе, лишенном или не имеющим права управления автотранспортом, но севшим за руль, сообщить в дежурную группу ГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону: (4922) 54-16-65.Также, в связи с началом вело и мотосезона Госавтоинспекция напоминает о важности использования средств защиты. Кроме того, водителям, планирующим сесть за руль скутера, стоит помнить о необходимости получения специального права на управление транспортным средством.