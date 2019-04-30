Все участники соревнования показали высокие результаты в стрельбе из пистолета Макарова и автомата Калашникова...

В учебном центре «Новский» (г. Балашиха) 14 команд столичных полицейских приняли участие в чемпионате ГУ МВД России по г. Москве по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия. Все подразделения московской полиции направили на соревнования не просто лучших сотрудников, но и отличных стрелков – участники чемпионата показали высокие спортивные результаты.Чемпионат проводился с целью развития служебно-прикладных видов спорта и повышения профессиональной подготовленности личного состава ГУ МВД России по г. Москве. В программу соревнований входила стрельба из пистолета Макарова и автомата Калашникова. Главным судьей соревнований стал мастер спорта России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия, заместитель начальника УПП УРЛС ГУ МВД России по г. Москве – начальник 4 отдела полковник внутренней службы Евгений Степанченко.В командном зачете чемпионами и призерами стали:1-е место – УООП ГУ МВД России по г. Москве;2-е место – УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве;3-е место – УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве.В личном первенстве чемпионами и призерами стали: В упражнении А-3 (мужчины): 1-е место – Александр Косицын (УООП ГУ МВД России по г. Москве);2-е место – Матвей Громов (УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве);3-е место – Дмитрий Кокорев (УООП ГУ МВД России по г. Москве). В упражнении А-4 (мужчины): 1-е место – Алексей Дарьнин (УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве);2-е место – Евгений Деветьяров (УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве);3-е место – Алексей Данилкин (УООП ГУ МВД России по г. Москве). В упражнении ПБ-8 (женщины): 1-е место – Юлия Нестерова (УООП ГУ МВД России по г. Москве);2-е место – Алена Симонова (УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве);3-е место – Ольга Бирюкова (УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве). В упражнении ПБ-8 (мужчины): 1-е место – Матвей Громов (УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве);2-е место – Андрей Колосков (УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве);3-е место – Александр Гайваронский (УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве). В упражнении ПБ-3 (мужчины): 1-е место – Евгений Деветьяров (УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве);2-е место – Алексей Дарькин (УГИБДД ГУ МВД России по г. Москве);3-е место – Александр Селиванов (УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве). В упражнении ПБ-2 (женщины): 1-е место – Елизавета Романова (УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве);2-е место – Юлия Нестерова (УООП ГУ МВД России по г. Москве);3-е место – Ольга Бирюкова (УВД по САО ГУ МВД России по г. Москве).Лучшие спортсмены будут приглашены на учебно-тренировочный сбор для подготовки сборной команды ГУ МВД России по г. Москве на чемпионат МВД России, который состоится с 16 по 22 июня 2019 года в г. Владимире.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве