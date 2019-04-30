Боевая подруга вновь на ходу. Специалисты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища в Благовещенске восстановили танк Великой Отечественной войны Т-34 Боевая подруга.

"Боевая подруга" вновь на ходу. Специалисты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища в Благовещенске восстановили танк Великой Отечественной войны Т-34 "Боевая подруга".Постройку этого танка за собственные средства оплатила Герой Советского Союза Мария Октябрьская, которая стала первой в мире женщиной механиком-водителем. Танк бил фашистов в составе 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса и закончил войну под Кенигсбергом, сообщает РИА Новости.Последний бой Мария Октябрьская приняла на своем танке в январе 1944 года в Витебской области. Тогда вражеский снаряд сбил у танка гусеницу, Октябрьская принялась под огнем противника устранять повреждения, но осколок разорвавшейся рядом мины тяжело ранил ее в глаз; в марте гвардии сержант скончалась в госпитале в Смоленске.Ремонтные работы начались год назад, когда корпус машины доставили в парк училища. Выпускники по всей стране собирали недостающие запчасти к боевой машине. Сейчас танк проходит тестовые ходовые испытания.Кстати, в Калининграде (бывший Кенигсберг) главной звездой парада, как, впрочем, и в Москве, будет Т-34. В послевоенное время танк экспонировался в виде памятника, но несколько лет назад был восстановлен. У этой боевой машины есть своя славная история, связанная с городом. В ходе его штурма он подбил несколько единиц вражеской техники, о чем говорят звезды на его корпусе, но и сам получил повреждения.