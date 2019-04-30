Первый пункт приема заявлений на получение российского гражданства для жителей Луганска уже открылся в Ростовской области. Максимально близко к границе — в городе Новошахтинск. Пока он работает в тестовом режиме. Такое же отделение откроют для жителей Донецка, но уже территориально ближе к ним.

Первый пункт приема заявлений на получение российского гражданства для жителей Луганска уже открылся в Ростовской области. Максимально близко к границе — в городе Новошахтинск. Пока он работает в тестовом режиме. Такое же отделение откроют для жителей Донецка, но уже территориально ближе к ним."В этом помещении осуществляется дактилоскопическая регистрация, в этих двух помещениях ведется прием документов и работа с базами данных", — пояснил Александр Савросов, сотрудник ГУ МВД РФ по Ростовской области.Новое отделение миграционной службы работает в тестовом режиме, но первые заявления на получение российского гражданства от жителей Луганской народной республики уже приняты."Сотрудник проверяет комплектность пакета документов, правильность его заполнения, после чего делается отметка в реестре о том, что пакет документов принят", — рассказал Кирилл Адзинов, представитель ГУВД по вопросам миграции МВД РФ.И этот пакет стал тоньше. Из процедуры исключены промежуточные этапы -необходимость долгого проживания на территории России, получения вида на жительство, разрешения на временное проживание и прочее. Сразу можно обратиться и за получением загранпаспорта. Сократился срок рассмотрения заявлений. Был от полугода, стал до трех месяцев."Прежде всего это сотрудники правоохранительных органов, народной милиции, госслужащие, которых Украина преследует за их работу. Плюс молодежь естественно", — говорит Инна Луговская, заместитель начальника управления миграционной службы ЛНР.Первый этап — оформление заявлений, оплата госпошлины, предоставление фотографии, ксерокопии — все происходит по месту жительства. Людям не нужно лишний раз ехать в Россию, пересекать границу. Это сделают за них официальные уполномоченные."Я видел лично, видел очереди в места, где подают документы на получение русских паспортов. Также выросли в разы выросли очереди для получения паспортов граждан Луганской народной республики, которая также является одним из оснований для получения паспорта РФ", — отметил Леонид Пасечник, глава ЛНР.В миграционные службы народных республик уже обратились сотни человек, хотя со дня выхода указа президента России не прошло и недели."Мы надеемся, что представители нашей власти хорошо, продуктивно и мобильно сработают для того, чтобы механизм был отточен", — рассказала Ольга Герман, жительница Луганска.Расстояние от Луганска до Новошахтинска — через пограничное КПП — чуть больше ста километров. Это гораздо ближе, чем до областного центра, Ростова-на-Дону. В случае получения положительного ответа, за паспортами граждане будут приезжать уже лично.В этой комнате сейчас идет прием документов. Не случайно здесь находятся герб и флаг Российской Федерации. Потому что именно здесь новые граждане будут приносить присягу.Почти все готово к приему документов и в Донецкой народной республике."Откроется прием документов в аппарате миграционной службы, а 7 мая уже консультативный прием будет вестись во всех 33 подразделениях миграционной службы", — рассказал Денис Пушилин, глава ДВР.Выдавать новые паспорта гражданам ДНР будут также в Ростовской области. Отделение миграционной службы откроется в Неклиновском районе уже завтра.