Первый с июля 2014 года видеоролик, на котором запечатлен лидер Исламского государства(запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади появился в Интернете.

Первый с июля 2014 года видеоролик, на котором запечатлен лидер "Исламского государства"(запрещена в России) Абу Бакр аль-Багдади появился в Интернете.Как передает "Интерфакс", об этом международную общественность проинформировал ресурс сайт SITE, отслеживающий активность исламских радикалов в Глобальной сети.На видеозаписи 47-летний Абу Бакр аль-Багдади (настоящее имя (настоящее имя Ибрахим Аввад Ибрахим Али Мухаммад аль-Бадри ас-Самарраи) разбирает ход боев за сирийский населенный пункт Багуз, рассказывает о гибели большого количества боевиков, а также говорит о терактах на Шри-Ланке в католическое пасхальное воскресенье 21 апреля, в ходе которых погибли около 250 человек.Где и когда сделан видеоролик не сообщается.Предыдущие кадры с аль-Багдади распространялись в июле 2014 года, когда он был показан в Большой мечети иракского города Мосула.