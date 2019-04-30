Сотрудники американской компании Squishy Robotics создали робота, состоящего из тросов и стержней, которого можно безопасно сбрасывать с вертолетов. Устройство способно передвигаться по земле в опасных районах.

Сотрудники американской компании Squishy Robotics создали робота, состоящего из тросов и стержней, которого можно безопасно сбрасывать с вертолетов. Устройство способно передвигаться по земле в опасных районах, сообщает Tech Crunch.Разработчики заявили, что решили создать робота-разведчика, когда узнали, что спасатели часто умирают из-за плохой осведомленности о ситуации в различных районах, где им приходится трудиться.Вместо людей посылать в районы с токсичным воздухом или с зарытыми минами можно "умное" устройство.Робот от Squishy Robotics спокойно выдержит падение за счет конструкции, состоящей из взаимосвязанных стержней и тросов. Они распределяют нагрузку и не дают устройству разбиться.Разработчики говорят, что их "разведчик" может без потерь пережить даже выстрел из пушки