Установлено, что неизвестные привлекали девушек для оказания интимных услуг за денежное вознаграждение...

Оперуполномоченные УУР ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР УВД по СЗАО ГУ МВД России по г. Москве выявили притон для занятия проституцией.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции на улице Конева выявили притон для занятия проституцией. Установлено, что неизвестные привлекали девушек для оказания интимных услуг за денежное вознаграждение в различных группах в социальных сетях.В квартире по вышеуказанному адресу по подозрению в организации притона была задержана 48-летняя жительница Московской области.По данному факту Управлением организации дознания возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией». В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по СЗАО(499) 192-59-56