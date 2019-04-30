Представители Варшавского Национального музея изъяли из экспозиции польской художницы Наталии Лях-Ляхович фото, на котором девушка ест банан. Такого было требование министерства культуры Польши, утверждают сотрудники выставки. Интернет ответил гневным флешмобом.

Представители Варшавского Национального музея изъяли из экспозиции польской художницы Наталии Лях-Ляхович фото, на котором девушка ест банан. Такого было требование министерства культуры Польши, утверждают сотрудники выставки. Интернет ответил гневным флешмобом, сообщает Wyborcza.Пользователи соцсетей запустили онлайн-акцию против цензуры. Люди начали публиковать собственные снимки с бананами. В провокационной акции, среди прочих, участвовали дети и домашние животные.Посмотреть эту публикацию в InstagramEkipa spektaklu CASA VALENTINA w jednoznacznym geście przeciwko cenzurze!