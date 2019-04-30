Введенный в заблуждение мужчина снял со своих банковских счетов денежные средства и отдал их злоумышленникам...

«Сотрудники уголовного розыска совместно с сотрудником Отдельной роты патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Лефортово задержали троих приезжих по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В дежурную часть ОМВД России по району Лефортово обратился 92-летний житель столицы с заявлением о мошенничестве. Пенсионер рассказал, что на 2-й Кабельной улице к нему подошли трое неизвестных и попросили о помощи. Мужчины объяснили, что им необходимо получить перевод из-за рубежа. За предоставление счета пожилому человеку пообещали хорошее вознаграждение. Он согласился помочь и сел в машину неизвестных. Злоумышленники объяснили, что для начала необходимо обнулить его счета, так как их денежный перевод очень крупный. Обналичив несколько счетов в разных банках, пенсионер передал злоумышленникам более 1,1 млн рублей, после чего они высадили его и скрылись в неизвестном направлении. Однако обещанная сумма так и не пришла пожилому человеку, а молодые люди не выходили на связь.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники уголовного розыска задержали троих подозреваемых. Все они оказались приезжими в возрасте 24, 29 и 33 лет, двое из которых ранее судимы. Похищенными денежными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.По данному факту следователем территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18