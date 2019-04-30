Установлено, что злоумышленник подобрал ключи к квартире заявительницы, проник в нее и похитил ценности...

Оперативники уголовного розыска УВД по ЮАО совместно с коллегами из ОМВД России по району Нагатинский Затон задержали подозреваемого в краже.В полицию обратилась 46-летняя москвичка. Потерпевшая рассказала, что из ее квартиры на Якорной улице пропали личные вещи и денежные средства. Ущерб составил 500 тысяч рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские на Черноморском бульваре задержали подозреваемого. Им оказался 32-летний житель столицы. Установлено, что злоумышленник подобрал ключи к квартире заявительницы, проник в нее и похитил ценности, после чего скрылся с места происшествия. В настоящее время часть похищенного изъята.По данному факту следствием ОМВД России по району Нагатинский Затон возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.В настоящее время полицейскими проводятся дальнейшие мероприятия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности задержанного.Пресс-служба УВД по ЮАО(495) 734-61-22