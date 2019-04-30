Это будет единовременная выплата в честь празднования Дня Победы

Это будет единовременная выплата в честь празднования Дня ПобедыВо Владимирской области в честь празднования Дня Победы ветеранам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также другим категориям населения, назначат единовременную выплату. Всего ее получателями станут почти 12 тысяч местных жителей.В мае-июне 2019 года выплату в 3 тысячи рублей получат инвалиды и участники ВОВ.А по 1 тысяче рублей выплатят:Никаких документов жителям региона предоставлять не нужно. В случае если необходимых данных в учреждении не окажется, выплату назначат после предъявления заявления, паспорта и постоянной регистрации в во Владимирской области, удостоверения или документа, подтверждающих принадлежность к одной из перечисленных категорий.