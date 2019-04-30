В регионе состоится около 200 крупных мероприятий

В регионе состоится около 200 крупных мероприятийДевятого мая исполнится 74 года со дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.В предпраздничные и праздничные дни жителей и гостей Владимирской области ожидает яркая культурная программа, посвящённая знаковой для всех нас дате. Государственные учреждения культуры уже начинают проводить праздничные программы ко Дню Победы.Так, 3 мая в 18:30 на сцене Владимирской областной филармонии пройдет концерт Владимирского русского оркестра под управлением Анатолия Антонова «Служить России». Солист – заслуженный артист Российской Федерации Андрей Романов.4 мая в 11:00 и 10 мая в 11:30 в Областном театре кукол покажут концерт «Фронтовым театральным бригадам посвящается... ». 7 мая в 11:00 и 13:00 музыкально-просветительский театр областной филармонии представит программу «Солдатами спасённая весна». В этот же день в областной научной библиотеке в 17:30 начнётся литературно-музыкальная программа «Майскими короткими ночами».8 мая в областном Дворце культуры и искусства пройдет торжественное мероприятие, посвящённое Дню Победы, с участием ведущих творческих коллективов области. В 18:00 Областной академический театр драмы даст спектакль «Молодая гвардия», а на Никитском бульваре в областной столице в 17:00 начнется праздничное мероприятие «За день до Победы».9 мая одним из главных событий станет традиционное шествие «Бессмертного полка». Колонны жителей региона с портретами родных и близких, участвовавших в войне, пройдут по центральным улицам городов, поселков, сел и деревень Владимирской земли.Основное шествие стартует от Владимирской областной филармонии к площади Победы, где пройдет торжественный митинг и военный парад, на который пригласили ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла, жителей и гостей города и области.На воинском мемориале Князь-Владимирского кладбища также состоится торжественная церемония с возложением цветов и венков к Вечному огню.Кроме того, в 12 дня 9-го мая на площади перед областным Дворцом культуры и искусства на улице Диктора Левитана пройдет концерт «Весна Победы», который приготовил коллектив учреждения.Парки культуры и отдыха подготовили тематические музыкальные и театрализованные программы, на которые приглашают всех желающих.Всего же в районах региона в дни празднования годовщины Великой Победы состоится около 200 крупных мероприятий.